黃大仙兩校派0班 家長拒轉校

本報昨查詢5間被「派0班」小一中，倘在「自行分配學位」階段已被取錄的準小一生家長不擬轉校，將如何跟進，教育局回應稱已盡早聯絡相關學童家長，向他們解釋情况和安排。局方表示，如果家長願為子女安排參加統一派位，且在指定日期前遞交「選擇學校表格」，其統一派位申請與其他今年2月初已遞交的申請將一併處理。

溥仁小學昨回覆本報稱，校方繼續向教育局爭取9月獲資助開辦小一，冀「派0班」安排暫緩一年。校方早前在當局提供的發展方案中，已申請接受「特別視學」，希望繼續營辦。

家長鄭女士的長女正就讀溥仁小學小一，幼女去年底在「自行分配學位」階段獲溥仁小學取錄，原本今年9月入讀該校小一。不過，該校因收生不足被局方「派0班」小一，她稱教育局職員自上月28日起多次致電她，要求盡快為女兒改選其他小學。

校風好 堅持報讀溥仁小學

鄭女士不滿教育局要求她在倉卒時間內重新選校，相對其他家長有數個月籌備「統一派位」選校，認為今次做法不合理。鄭又說，由她照顧的兩名同住侄兒亦正就讀溥仁小學，一直欣賞該校教師關愛學生，且校風良好，「有強烈意願」希望幼女一併入讀溥仁小學，方便接送返學。

對於教育局長蔡若蓮否認「派0班」不近人情，鄭認為局方隨便判學校「死刑」，「未到過學校視察，未了解學校照顧好多有特殊教育需要（SEN）的學生，貿貿然就想殺這間學校」，建議按最新情况訂立開班線。