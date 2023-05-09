大成小學派0班呼不公 冀來年小一轉私營 已報讀新生免費

孔教學院大成小學校長袁潘淑嫻昨表示，對局方決定感無奈和驚訝，校方明白適齡學童不斷下跌，且有移民潮，但局方只考慮「自行分配學位」和「統一派位」兩階段的收生人數便「派0班」小一，「做法不公道」，忽視學生學習成果等因素；被問大成小學距離開班線欠多少人，她沒回應。教育局長蔡若蓮上周公布，一共5間津小9月獲「派0班」小一，指未達16人開班線。

校長：私營經費逾百萬

教育局向獲「派0班」的津小提供數個發展方案，要求上月20日回覆。袁潘淑嫻表示，大成小學已向教育局申請下學年小一轉為私立營辦，尚待局方批准。她形容校方想開設「私家班」，讓早前「自行分配學位」階段已選該校的準小一生，免費讀至畢業，該校同時計劃3年內轉型為「非牟利」私校。被問小一級擬轉私營方式開辦經費多少，她稱超過100萬元。她不清楚校方日後會否重新申請開辦政府資助小一級，由辦團決定。

至於不選其他發展方案的原因，袁潘淑嫻解釋，該校過往曾申請在北區重置，但不獲局方批准，故今次沒再選重置方案。她又認為與其他學校合併的方案「有難度」，辦團孔教學院僅開辦一間小學，反問：「我可以跟誰人合辦？」

稱唯一孔教學校 弘中國傳統

大成小學昨發聲明，稱辦團是全港唯一「以弘揚中國傳統孔儒文化為己任」的小學，校方不想因教育局決定，致「孔儒思想不能再繼續弘揚」，冀繼續辦學，教導學生以孝為先、以禮待人、以仁行事等價值觀。校方又稱，擬建體育藝術大樓，增建籃球場、室內泳池等設施。校方昨午開放校園供傳媒參觀，展示學生參加「旗操班」等課外活動。

家長欣賞學校活動教學佳

有大成小學小二生家長昨表示，上周五出席家長會始獲悉事件，她原擬讓正就讀幼稚園低班（K2）的幼子明年報讀大成小學，「看中（大成小學）因為活動教學多……課外活動都出名，音樂、體育和科技（活動）都是，獲好多獎」。

教育界立法會議會朱國強昨在港台節目《千禧年代》批評，教局「派0班」機制無考疫情和學校辦學質素等，做法不公，建議局方酌情容許相關學校有多一兩個月收生時間。