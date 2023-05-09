報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
教育
2023年5月9日星期二
星笈中文 第096期
大成小學派0班呼不公 冀來年小一轉私營 已報讀新生免費
黃大仙兩校派0班 家長拒轉校
港大展畢加索玻璃畫 光影裝置演繹名作
搶救卷二：議論文 寫得更具說服力
搶救卷二：2019 DSE「論證利弊」題 讀書無用？
備戰文憑：2023 DSE中文科試後分析 卷一乙部︰人生感悟，知易答難？
文本細讀：以暴制暴不是良策——大江健三郎〈突然變成的啞巴〉
搶救卷二：議論文 寫得更具說服力
prev
next
【明報專訊】議論文可分為「論證利弊」及「談概念」兩類題型，
上 / 下一篇新聞
大成小學派0班呼不公 冀來年小一轉私營 已報讀新生免費
黃大仙兩校派0班 家長拒轉校
港大展畢加索玻璃畫 光影裝置演繹名作
搶救卷二：議論文 寫得更具說服力
搶救卷二：2019 DSE「論證利弊」題 讀書無用？
備戰文憑：2023 DSE中文科試後分析 卷一乙部︰人生感悟，知易答難？
文本細讀：以暴制暴不是良策——大江健三郎〈突然變成的啞巴〉
大成小學派0班呼不公 冀來年小一轉私營 已報讀新生免費
黃大仙兩校派0班 家長拒轉校
港大展畢加索玻璃畫 光影裝置演繹名作
搶救卷二：2019 DSE「論證利弊」題 讀書無用？
備戰文憑：2023 DSE中文科試後分析 卷一乙部︰人生感悟，知易答難？
文本細讀：以暴制暴不是良策——大江健三郎〈突然變成的啞巴〉
prev
next
相關新聞
搶救卷二：2019 DSE「論證利弊」題 讀書無用？