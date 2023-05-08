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教育
2023年5月8日星期一
智學公民 第059期
製細胞基地將啟用 癌病人佳音 中大：送外地需時逾月 今縮至12天
任內15年為城大籌30億 郭位榮休校長身分續服務
英語演講摘冠初中生：學懂開場引人入勝
公民點對點：政府研修例打擊圍標 團體批力度不足
公民點對點：競爭有道
你識唔識：印度人口成世界之最
法治教育：選舉權
公民挑戰題
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我的城市：山嶺救援
新聞解碼：箱形水母新物種
生活與科學：星星搖籃分子雲
公民挑戰題
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【明報專訊】題目1 參與國際事務
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