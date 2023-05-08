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教育
智學公民 第059期

公民點對點：競爭有道

【明報專訊】企業之間互相競爭是正常商業行為，並能推動經濟，但不公平的競爭行為如合謀定價、圍標等會損害消費者權益。香港於2015年12月實施《競爭條例》，目標是打擊不良競爭行為，維護公平的營商環境。

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