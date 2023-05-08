製細胞基地將啟用 癌病人佳音 中大：送外地需時逾月 今縮至12天

GMP中心獲創新及科技基金資助，首個項目是嵌合抗原受體T細胞（CAR-T）臨牀試驗，適用於治療急性淋巴細胞白血病，本港每年有5至10人確診，以及「大B-細胞淋巴瘤」（Diffuse large B-cell lymphoma）患者，本港每年約100宗新症。

過往每次製造需280萬 料成本可大降

李志光稱，本港患者現時每次製造CAR-T細胞需280萬元，雖然政府會資助個別經濟困難的病人，但成本非常高昂，料GMP中心可大大降低成本。中大副校長陳偉儀補充，中心製造細胞的費用有待政府定價。

製造細胞需時方面，李志光稱，本港患者現時可將細胞冷凍，運至外地「排隊」製造細胞，需時一至兩個月，而GMP中心可將製造細胞時間縮至12天，「而且毋須冷凍，是新鮮的細胞治療……時間對癌症病人好寶貴，要與時間競賽」。中大表示，在CAR-T臨牀試驗後，中心將與醫管局進一步探討具體合作方案。翻查資料，醫管局前年引入CAR-T治療，當時要將患者細胞運送至美國的指定中心處理。

適合不同細胞治療 曾有病人等不及離世

GMP中心位於香港生物科技研究院，設6個獨立運作的潔淨室，分別屬於不同潔淨級別，設有經過驗證的先進治療產品（ATP）生產設備；每個房間都有中央供應合成空氣、二氧化碳和氮氣，符合不同製作過程需要。

中大校長段崇智稱，成立GMP中心目的是盡快、有效和盡力地爭取病人存活的時間。他稱癌症以外，細胞治療適用於神經衰退、骨骼肌肉衰弱、心臟血管等病患，指其他國家更早發展細胞治療領域，希望GMP中心有助香港「毋須靠人」。

對於本港其他院校亦展開細胞治療研究，段崇智認為全球病人數目不少，院校之間並非在競爭，而是共同貢獻社會。