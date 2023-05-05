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智叻中文Smarties' 第529期

語文小錦囊：不再討厭母雞

【明報專訊】你曾接觸或遇見過活生生的雞嗎？感覺討厭還是喜歡？中國著名作家老舍（1899-1966）一向討厭母雞，直至看見一件事，從此對牠改觀。

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