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2023年5月5日星期五
智叻中文Smarties' 第529期
稱封關家長遲報 上訴駁回 聖嘉祿欠1生停辦小一
校方全費資助 錦江小學申辦私立小一
理大研功能衣矯脊柱側彎 「服裝設計不止靚唔靚」
跨媒介宇宙：粵語歌創作
跨媒介宇宙：張敬軒╳朱耀偉 漫談香港流行曲
短篇搜查官：繞一條比較遠的路
潮看文史：瑞（seoi6）鳥（niu5）
妙文精點：謝中有嘲 嘲中有解
字遊打卡：在巴黎住板間房的日子 奧威爾的《巴黎倫敦落拓記》
時事中文：打醮保太平
小遊戲答案
字學中文：小學雞學「雞」成語
語文小錦囊：不再討厭母雞
機智小孩：詠鵝成經典——駱賓王
小遊戲答案
【明報專訊】喜氣洋洋
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校方全費資助 錦江小學申辦私立小一
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妙文精點：謝中有嘲 嘲中有解
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時事中文：打醮保太平
小遊戲答案
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機智小孩：詠鵝成經典——駱賓王
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