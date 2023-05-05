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智叻中文Smarties' 第529期

時事中文：打醮保太平

【明報專訊】包山嘉年華於即日至5月27日在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，長洲太平清醮兩大重頭戲「搶包山比賽」及「飄色會景巡遊」事隔3年復辦，相信會吸引大批遊人。

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