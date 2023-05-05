稱封關家長遲報 上訴駁回 聖嘉祿欠1生停辦小一

繼中華基督教會長洲堂錦江小學和獻主會溥仁小學，聖嘉祿學校昨公布下學年獲「派0班」小一（見表）。教育局至今未回覆多少官津小學「派0班」。

聖嘉祿學校校長李永佳說，校方3次向教局上訴被駁回，理據包括一名家長早前礙於疫情下「封關」，導致截止日期前未成功報讀，局方不受理，該校對此感無奈失望。該校兩輪收生只獲15人報名，欠一人達「開班線」。據悉該校今年取錄逾20名插班生入讀各級。

獲准參加明年派位 爭復辦

教育局向「派0班」小一的學校提供數個發展方案，須上月20日前揀選。局方稱已收到在2023/24學年不獲批資助小一班級學校提交的方案，正審視有關資料，以決定是否批准學校選擇的方案，並會適時回覆。聖嘉祿學校選擇申請「2024年度小一入學統籌辦法」，稱已獲批准。李校長透露，辦學團體和法團校董會曾考慮「停辦」選項，惟有鑑於該校受區內家長歡迎，在社區內有近70年歷史，冀爭取續辦。

對於不揀選私立營運及合併，李校長稱是考慮家長接受程度，又認為另一選項「特別視學」不容易，「視學對學校、對家長、對學生、對老師一定構成好大壓力，再加上評價一間學校是否好，我們的看法是不止有學術表現」。

家長鍾先生早前為幼子報讀該校小一，盼與正讀該校小二的長女同校，近日接獲教育局通知需為幼子轉報其他小學，他亦獲悉有家長被局方建議正讀該校的長女，連同已報讀小一的幼女一同轉讀其他小學，批評做法形同「以威嚇手段脅迫」，已去信教育局長蔡若蓮投訴。

家長冀姊弟同校 稱教局籲姊轉校

另有家長哽咽讚校有愛心

家長李太認為局方做法不公，受訪時哽咽讚揚該校「是好學校，老師很關心小朋友，有愛心」，不滿局方倉促要求已報讀的學生轉校。

該校不具名的資深教師表示，2000年代初該校曾開辦24班，即每級4班，每班多達約40人，高小和初小要分開上下午返學；隨全日制授課起，漸變為全校12班。該教師說，學校提供「家校一線通」服務，歡迎家長朝6晚10致電查詢，「有一流服務」，形容是「小校」才有的溫馨情懷，其他學校未必有相關服務。