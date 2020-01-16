城大僱員年薪最高900萬 八大最多

5間薪金最高逾700萬

比較2021/22及2017/18學年的最高薪僱員組別水平，浸大由薪金7,350,001至7,500,000元，下降至7,200,001至7,350,000元；理大亦由7,200,001至7,350,000元，減至6,750,001至6,900,000元。其餘大學均錄得增幅。城大、浸大、中大、科大及港大2021/22學年同類組別薪金均超過700萬元。

城大回覆本報稱，校長每年薪酬調整均由校董會決定；資深教研人員薪酬普遍優於其他本地大學。

工聯會立法會議員鄧家彪向教育局提問，八大主管人員（校長、副校長及學院院長）聘用條款及什麼人或組織有權解僱該等人。蔡若蓮稱資助大學僱員聘任及薪酬待遇事宜屬大學自主範圍，按本身情况設人事政策和機制處理僱員聘任安排，政府及教資會一貫不參與或干預。

蔡稱，據各大學的主管條例、規程或相關安排，校長及副校長的聘任或罷免決定須經校董會或校委會批准；一般而言，釐定大學僱員的服務條款及條件，包括涉及解僱安排的，屬校董會或校委會的權力。