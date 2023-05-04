政府籲學校安排打流感針 指病毒更活躍 「強烈鼓勵」外展接種

衛生署昨日回覆本報查詢稱，截至本周一，「政府防疫注射計劃」、「疫苗資助計劃」及「季節性流感疫苗學校外展（免費）」共接種約154萬劑季節性流感疫苗，當中「學校外展（免費）」為學童共接種約27.5萬劑。署方稱，約九成小學（約580間）及約七成半幼稚園（約830間）有參加「學校外展（免費）」及「疫苗資助學校外展（可額外收費）」服務，與過去兩年相若，另有約半數中學（約270間）參加。

衛生防護中心前日去信學校，指本地季節性流感活躍程度過去3年一直處低水平，整體香港市民對流感免疫力或較過往弱，加上本港已進入流感高峰期，提醒市民勿掉以輕心。防護中心監測數據顯示，上月2日至8日的一星期，本港流感整體活躍程度再進一步上升，呼吸道樣本中季節性流感病毒陽性百分比，由3月首周少於1%，上升至截至4月8日一周的13.6%。防護中心又稱，主要診斷為流感而入住公立醫院的比率亦持續上升，尤其是12歲以下兒童及50歲或以上者。

荃灣聖芳濟有班別疑爆新冠

此外，荃灣聖芳濟中學昨向家長發通告，稱中三級其中一班懷疑爆發新冠，衛生防護中心會對該班進行醫學監察；校方已加强校園清潔消毒，請所有師生在校期間佩戴口罩及留意身體狀况，又稱家長毋須過分憂慮，若學生感不適，強烈建議家長立即帶學生求醫及盡快通知學校。