【明報專訊】3月初舉行的美國第95屆奧斯卡頒獎典禮,由一眾亞裔演員擔演的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)奪得7項大獎成為大贏家,連同幾年前的韓國電影《上流寄生族》以外語片身分奪最佳影片及最佳導演,奧斯卡的亞裔實力愈見強勁。多齣以亞裔演員擔大旗的電影如《別告訴她》、《我的超豪男友》等都在票房上站穩陣腳,連素以商業掛帥的漫威(Marvel)亦拍了套《尚氣》,可見亞裔勢力已在荷李活異軍突起。