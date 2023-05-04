教育
公民學堂 第030期

時事懶人包：小巴加價

【明報專訊】疫後復常，出行成本壓力急升。運輸署2022年接獲多條專線綠色小巴線申請加價，加幅最大為新界7條來往荃灣及葵盛葵芳等一帶路線，加幅俱逾59%。

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