教育
常識天下 第282期

猜猜我是誰：微軟富豪 比爾蓋茨

【明報專訊】我們做功課或匯報分享時常用的軟件，以及最多人使用的電腦操作界面，均出自電腦科技公司微軟（Microsoft），創辦人比爾蓋茨除對未來科技視野獨到，也熱中於慈善工作。

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