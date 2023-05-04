教育
常識天下 第282期

世界之最：適合藝術創作的伊朗文字

【明報專訊】以上看來像一堆符號的是什麼？難道是要破解的「密碼」嗎？原來這是伊朗的波斯文字，像是用點與線組成的符號，這也是Yas認為這種文字很適合用於藝術創作的原因，點與線是基本的創作元素呢！

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