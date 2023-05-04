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2023年5月4日星期四
常識天下 第282期
政府籲學校安排打流感針 指病毒更活躍 「強烈鼓勵」外展接種
城大僱員年薪最高900萬 八大最多
調查：三成家長課外活動月花5000元 比率多去年逾倍
港大研導電水凝膠 可製心臟補片、電子皮膚
世界之最：伊朗的波斯密碼
世界之最：適合藝術創作的伊朗文字
新聞有常識：印度人口超中國？
猜猜我是誰：微軟富豪 比爾蓋茨
時事懶人包：小巴加價
影視看文化：奧斯卡與電影多元化
解讀關鍵字：經濟特區
知識寶庫：中國知識產權 保護機制待完善
大開眼界：通訊事務管理局辦公室
價值觀解碼：節儉
放眼經濟：香港醫療系統
世界之最：適合藝術創作的伊朗文字
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【明報專訊】以上看來像一堆符號的是什麼？難道是要破解的「密碼」嗎？原來這是伊朗的波斯文字，像是用點與線組成的符號，這也是Yas認為這種文字很適合用於藝術創作的原因，點與線是基本的創作元素呢！
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政府籲學校安排打流感針 指病毒更活躍 「強烈鼓勵」外展接種
城大僱員年薪最高900萬 八大最多
調查：三成家長課外活動月花5000元 比率多去年逾倍
港大研導電水凝膠 可製心臟補片、電子皮膚
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