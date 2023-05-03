教育
語文同樂 第641期

文字發酵：博大霧

【明報專訊】踏入5月春夏交替，陰雨綿綿，走在路上，乍暖還寒。下圖迷霧濃罩的大廈，有6個「博大霧」（趁混亂時乘機討佔便宜）的四字詞語，試根據題目次序，撥開迷霧畫出路線。

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