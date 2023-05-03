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語文同樂 第641期

時事中文：人口增長

【明報專訊】印度人口超越中國，勢將影響全球格局。人口與勞動力息息相關，是一國經濟、軍事力量的基礎。古代中國朝廷扭盡六壬增加人口，反映這從來都是政府關注事項。

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