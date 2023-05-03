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2023年5月3日星期三
語文同樂 第641期
跨境生2月下旬較疫前少萬人 校長：部分正讀內地港人子弟學校 9月才返
修例撤學生會長任當然成員 校董會擬改學生代表 嶺大學生會批打壓
摺紙飛機破世界紀錄
視聽之娛：遊戲跳進大銀幕
視聽之娛：《超級瑪利歐》與《龍與地下城》︰改編電玩遊戲的電影趣味
時事中文：人口增長
投稿園地：距離
字煮文化：白粥滋味長
詞中物：勇敢不糊塗——《最後一個糊塗神》
文字發酵：博大霧
文字發酵參考答案
Talk of the town : Toy industry in Hong Kong
Talk of the town : The convention and exhibition industry
Talk of the town Answers
Comic : Healthy eating
Game
Game Answers
視聽之娛：遊戲跳進大銀幕
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【明報專訊】我們都是玩電子遊戲和桌上遊戲成長的一代。
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跨境生2月下旬較疫前少萬人 校長：部分正讀內地港人子弟學校 9月才返
修例撤學生會長任當然成員 校董會擬改學生代表 嶺大學生會批打壓
摺紙飛機破世界紀錄
視聽之娛：遊戲跳進大銀幕
視聽之娛：《超級瑪利歐》與《龍與地下城》︰改編電玩遊戲的電影趣味
時事中文：人口增長
投稿園地：距離
字煮文化：白粥滋味長
詞中物：勇敢不糊塗——《最後一個糊塗神》
文字發酵：博大霧
文字發酵參考答案
Talk of the town : Toy industry in Hong Kong
Talk of the town : The convention and exhibition industry
Talk of the town Answers
Comic : Healthy eating
Game
Game Answers
跨境生2月下旬較疫前少萬人 校長：部分正讀內地港人子弟學校 9月才返
修例撤學生會長任當然成員 校董會擬改學生代表 嶺大學生會批打壓
摺紙飛機破世界紀錄
視聽之娛：《超級瑪利歐》與《龍與地下城》︰改編電玩遊戲的電影趣味
時事中文：人口增長
投稿園地：距離
字煮文化：白粥滋味長
詞中物：勇敢不糊塗——《最後一個糊塗神》
文字發酵：博大霧
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Talk of the town : Toy industry in Hong Kong
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