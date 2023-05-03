修例撤學生會長任當然成員 校董會擬改學生代表 嶺大學生會批打壓

學生會：會長一人一票選出 不受干預

嶺大學生會在意見書表示，目前校董會中的學生代表是由一人一票選出的學生會長擔任，選舉由學生會舉辦，過程不受學校干預，亦不用承受校董制定選舉規程的風險，例如要求當選人宣誓和「隨心取消候選人資格」。

學生會稱截至撰寫此意見書時，基本會員人數已回升至約800，佔全體本科生約四分之一，數目僅反映「後疫情時代」、代表性上升之始，反駁校長鄭國漢曾以「學生會代表性嚴重不足」為由建議修例。學生會亦不滿校方自2021年以來，以不同手段「打壓」，包括收回會室、停止代收會費等，形容「令本會所謂代表性不足的凶（兇）手正正是校方」。

反駁校長：會員正增 欠代表性因打壓

立法會《2023年嶺南大學（修訂）條例草案》委員會上月18日首次開會，鄭國漢回應議員提問時，提到自大學條例20多年訂立之初，予學生會在校董會及諮議會的法定身分，嶺大屬此模式的3間大學之一，惟過去10年此模式發展不理想，引述學生會曾稱不認同要當校方與學生的溝通橋樑，而是要監察學校；他又質疑學生會代表性非常低，成員人數佔全體學生不足8%，「大部分學生不加入這個會」。

鄭國漢當時亦回應參選學生代表的資格，稱相信校董會及諮議會制定選舉方法時會考慮；他認為學生需愛校，至於要不要寫明「愛港」條件，交由校董會決定，但相信學生都清楚「現時反中亂港是無市場」。