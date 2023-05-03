跨境生2月下旬較疫前少萬人 校長：部分正讀內地港人子弟學校 9月才返

立法會教育事務委員會周五（5日）將討論疫下為跨境生提供的支援、協助恢復面授課堂。教育局昨提交文件顯示，今年2月22日共15,760名跨境生恢復來港上課，幼稚園、小學及中學分別有364人、6001人、9395人，當日只有小部分跨境生仍透過學校的實時網上課堂或其他在家學習模式留在內地家中學習。

疫前1.8萬跨境小學生 1/3返回

翻查教育局早前向立法會特別財委會提交的文件，在2019年9月，跨境生有27,055名，分別為1479名幼稚園生、17,974名小學生及7602名中學生。對比下，今年2月22日跨境生少約1.13萬人。

教局要求學校停提供網課

教育局今年3月底去信取錄跨境生的學校表示，因跨境生已有序恢復每天跨境往返香港和內地上面授課，要求復活節假期後，所有中小學及特殊學校毋須再為跨境生提供實時網課或其他在家學習模式的過渡安排。局方亦要求昨日起，所有幼稚園毋須再為跨境生提供在家學習資源和活動。局方在信中呼籲跨境生盡快回港上面授課，「以便學校為他們提供更周全的照顧，更有效促進他們的全人發展」。

鳳溪第一小學校長朱偉林稱，該校有逾240名跨境生，當中約20人目前入讀內地港人子弟學校，相關家長由於已付學費，欲完成今學期後，再讓子女恢復來港上課。他估計其他學校同有此現象，料本港跨境生人數9月新學年起將逐步回升。

校長：重返後個別不慣粵語溝通

他說，校方按指引每7日向教育局匯報跨境生缺席情况，並定期傳送電子筆記給學生，讓他們知悉教學進度。他又留意到，今年2月跨境生回校上學時，個別不習慣粵語溝通，認為他們需時慢慢適應，校方將辦暑期活動讓跨境生在新學年前早些來港銜接，並繼續在新學年初設適應周。