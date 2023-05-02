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2023年5月2日星期二
星笈中文 第095期
理大：AI代做作業如請槍 發指引認同GenAI具創造 評估須守誠信
科大學生會就職禮 校長葉玉如出席致辭
科大建8層新科研樓
灣仔幼兒學校大埔重置
備戰文憑：卷一甲部試後分析︰廉頗約會藺相如，獨欠辛棄疾
備戰文憑：《月下獨酌》終於冒出頭來
星笈秘技：議論文三部曲——選擇立場、仔細拆題、建構論點
書到用時：幻想式書寫小眾人物──讀白先勇《寂寞的十七歲》
校園尺牘：學校午膳供應申訴及建議（書信）
備戰文憑：卷一甲部試後分析︰廉頗約會藺相如，獨欠辛棄疾
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【明報專訊】2023DSE中文科卷一閱讀，繼續與時間競賽，且看蒲葦如何分析此卷。
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理大：AI代做作業如請槍 發指引認同GenAI具創造 評估須守誠信
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