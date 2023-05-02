灣仔幼兒學校大埔重置

同獲跨區重置新校舍的東華三院黎鄧潤球幼稚園，現址是黃大仙天馬苑商場地下，將獲分配鑽石山啟鑽苑啟濤閣地下的新校舍。

此外，位於青衣青怡花園的宏福幼稚園（青怡校舍）獲分配同區青富苑A座地下的校舍。校方在校網貼出特別宣布，稱「是次成功獲分配校舍反映本校的教學水平得到肯定」。校方在PN班（學前班）網上入學申請表列明，新校舍預計今年尾至明年初投入服務，以局方正式發出註冊文件為準；並提醒家長如幼兒今年8月起在現時校舍入學，將隨學校搬遷到新校舍。

根據教育局向立法會特別財委會提交文件，提到隨學生人口下降，幼稚園數目或會調整，局方鼓勵處於人口老化地區的幼稚園搬遷，同時營辦多所幼稚園的辦學團體亦可考慮整合屬校。局方又引述《2022施政報告》指出，為增加幼稚園校舍供應，2023年底前提供10所幼稚園校舍供合資格團體公平競逐，作重置或營辦幼稚園之用。