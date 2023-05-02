科大學生會就職禮 校長葉玉如出席致辭

葉玉如上周五（4月28日）出席科大學生會就職典禮。她在場刊撰文稱，幹事會將應對不同的重要任務，需接觸多元議題，且與其他學生組織和大學職員緊密合作，不斷改善學生體驗。她期待幹事會為科大社群帶來正面影響，祝願新上任幹事取得成功，與校方一同令科大變得更美好。

會方盼「尋回舊有文化」

科大署理學務長周敬流同於場刊撰文，對幹事會上任並致力維持學生會運作感自豪，是現時全港唯一大專院校可做到，佩服學生有決心服務科大社群，接受富挑戰任務。他說，作為幹事會成員，要代表學生、會員和屬會的聲音；作為學生組織，要促進知識交流、積極辯論等，並在千變萬化環境中，引領學生應對不熟悉的問題等。他鼓勵幹事會繼續聚焦於服務科大生，他亦會支持幹事會並一同合作。

科大學生會幹事會於社交平台稱，就職典禮主題寓意「找回失去的某事」，冀藉此表達該會「致力把舊有文化尋回」，同時訂目標為科大帶來新風氣。該會深信學生會的力量由學生、會員及屬會賦予，望任內與各單位攜手「走得更高、更遠、更久」，「作為大專學界碩果僅存的學生會幹事會，本會定將歇（竭）盡所能，在這時代的洪流下與學界的各位迎難而上，望能一起共渡難關」。