理大：AI代做作業如請槍 發指引認同GenAI具創造 評估須守誠信

可否用取決於科目性質

理大稱，基於上述立場，學生應對其作業負責；於作業使用GenAI（如獲准）應適當確認。校方續提供5項指引，稱科目能否用GenAI，取決於該科性質及有關評估目的；在獲准使用GenAI的評估，學生或需聲明使用此類工具及如何使用，「我/我們聲明使用生成式AI工具來準備提交的作業」，並填寫使用方式。

倘獲准用需聲明如何用

校方提醒，同學要批判地使用GenAI，包括生成的文本不一定是正確事實，或包括虛假的引用和參考文獻，又或是冒犯性材料或隱藏的抄襲，缺乏適當引用下取用作者字詞和想法；GenAI非知識數據庫，且可能生成具安全漏洞、錯誤或使用非法資料庫的代碼。

要明智使用GenAI，校方建議學生以此集思廣益（brainstorming），要檢查生成內容的準確；用生成內容時，結合其他來源內容，以確保可靠；在參考文獻列表中包含任何GenAI的協助。校方亦提醒，學生使用時勿輸入個人或保密資訊。

港大上月中表示，讓教職員4月17日至6月30日免費試用ChatGPT，承諾制訂學生使用準則後，將開放平台供學生使用；學生暫時仍禁用ChatGPT或其他AI工具作課業或考試用途，至8月本學期完結，若需使用須獲課程導師書面許可。