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智叻中文Smarties' 第528期

時事中文：「象」徵太平

【明報專訊】象是陸地上最大的哺乳類動物，其中最大的是非洲象、第二是屬瀕危物種的亞洲象，於中國生活的亞洲象更是國家一級保護動物。自古以來，「象」的出現，有象徵太平之意呢！

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