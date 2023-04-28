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教育
2023年4月28日星期五
語文同樂 第640期
末代通識試題 教師料公民科參考 連續3年不問政治 必答題「歷屆最易」
考生：學包容不同立場 批判思考畢生受用
書與人生：一寸光陰一寸金？
書與人生：「浪費時間」為走更遠的路
範文天空：理論與實踐相結合的文學宗師——方苞
範文天空：〈左忠毅公軼事〉的現代意義
自然手札：沉默的龜與我
潮看文史：命（ming6）名（ming4）
時事中文：「象」徵太平
猜一猜答案
字學中文：有心人
語文小錦囊：惆悵的冰心
連一連答案
講故事：飛飛學跳舞
範文天空：〈左忠毅公軼事〉的現代意義
【明報專訊】忍辱負重
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末代通識試題 教師料公民科參考 連續3年不問政治 必答題「歷屆最易」
考生：學包容不同立場 批判思考畢生受用
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書與人生：「浪費時間」為走更遠的路
範文天空：理論與實踐相結合的文學宗師——方苞
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