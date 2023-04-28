考生：學包容不同立場 批判思考畢生受用

DSE最後一屆通識試有近4.5萬人報考，昨在東區一個試場應考的李同學，對通識科畫上句號感傷心和可惜，她認為「今日香港」單元最能訓練批判思考，覺得公民科未必做到，「（通識科）最重要教懂我批判思考，這很重要，不似其他科要死背硬讀知識，大家看問題時會雙向思考，有正面和反面，也包容不同立場」，在通識科所學使她畢生受用。同行的梁同學稱，通識科與別不同，內容涉獵個人層面至全球視野，「令我幾開闊到眼界」。

教師：難忘學生受啟發讀政治

廠商會中學通識教育科主任馮凱玲說，此科使學生留意新聞時事，難忘有學生在大學選科時，稱受通識科啟發，報讀政治或政策研究等學科，「問入讀相關學科的學生時，他們說讀通識科，尤其讀今日香港（單元），啟發他們（思考）如何用自己綿力令社會進步，有宏大的心態」。

昨日是通識科第十二年DSE考試，歷年考題曾涉及本港政治光譜、議會「拉布」、元旦大遊行、行政長官選舉條例、新聞自由與社會責任間的兩難等政治議題。

通識科推行期間不時受質疑。2014年「佔中」和2019年反修例運動，建制派和前特首董建華分別將社會情况歸咎於通識科。在2020年，時任特首林鄭月娥稱要糾正通識科被異化的問題，「教育不能成為無掩雞籠」，同年教育局宣布「改革」通識科，翌年將新科冠名為公民與社會發展科，且規定學生內地考察。