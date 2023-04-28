末代通識試題 教師料公民科參考 連續3年不問政治 必答題「歷屆最易」

今年4個核心科目DSE試已完成。昨日的通識科考試，卷一有3題必答資料回應題，佔通識科分數比重62%，卷二延伸回應題3揀1作答，比重38%。卷一議題涉及膠袋徵費，提供資料論及「每個膠袋收費5角已維持多年，其經濟誘因早已被消化」，另提及藥物專利、長者生活質素等（見表）。卷二議題包括全球糧食安全、電子學習和「食物外送」行業。通識的獨立專題探究（IES），今年原為最後一屆考核，惟受新冠疫情影響學習進度已經取消，提早告別。

資料列答案 毋須歸納再作答

中華傳道會劉永生中學通識教育科主任劉健豪表示，今年通識兩卷較淺，卷一題目問法較過往簡單，為歷屆最易。他舉例，有題目要求按資料指出兩個針對長者的「偏見」，資料已直接列出答案，有別過往考生須歸納資料內容再作答；另一題目問資料中的受訪者對提高膠袋收費看法的一個主要「特徵」，佔4分，劉分析，過往類似的4分題要求列舉兩個特徵，相比之下，今年題目簡化。

就選取的議題而言，劉健豪說，卷一的題目都與可持續發展及公共衛生有關，全是公民科會涉獵的課題，往後考試有機會考問，他推斷考評局希望今年試卷可供日後公民科考生參考。對於卷二，劉健豪認為題目難度差異大，其中全球糧食危機一題較冷門，指考生或不熟悉「食物外送」和中國社會「平台經濟」一題，估計網課和電子學習一題較多人選答。

廠商會中學通識教育科主任馮凱玲表示，卷一較歷屆試題顯淺，如考問膠袋徵費等日常生活議題，「平日有看新聞則不難回答」。她續說，卷內部分議題或成未來公民科DSE題目，例如考問內地「平台經濟」的題目，與公民科主題2「改革開放以來的國家」相關，「所以最後一份通識卷對公民科考生也有參考價值」，相信兩科不可割裂。

考生稱不太難 屬常見社會議題

昨在東區一個試場應考的許同學認為通識卷題目不太難，均屬常見社會議題。同場的李同學認為難度正常，卷二選答網課和電子學習的題目，因為與自己生活經驗貼切，較易作答。