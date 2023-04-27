教育
公民學堂 第029期

價值觀解碼：服務精神

【明報專訊】服務精神是指擁有服務大眾及貢獻社會的精神，願意貢獻自己的時間和力量，參與社會服務，幫助及關愛不同階層及有需要的人。

上 / 下一篇新聞