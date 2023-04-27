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教育
2023年4月27日星期四
常識天下 第281期
照顧SEN生經驗豐 溥仁開班欠1人瀕殺校
中六生離港升學微減 四成北上比例增
末代中文綜合卷 教師：格式要求少「可駕馭」
世界之最：台灣特有植物：愛玉
世界之最：能用水搓出果膠的愛玉
新聞有常識：阿拉伯國家與中東
奇妙大自然：水雉會「水上飄」?
時事懶人包：流感
放眼中國：露營熱
圖看議題：中國新能源車
議題close-up：口述影像導賞員 充當視障者眼睛
價值觀解碼：服務精神
放眼經濟：量化緊縮政策
新聞有常識：阿拉伯國家與中東
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【明報專訊】阿拉伯國家之一科威特出現全國首名能說阿拉伯語的人工智能虛擬主播!你知道這些阿拉伯國家位於哪裏嗎?
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照顧SEN生經驗豐 溥仁開班欠1人瀕殺校
中六生離港升學微減 四成北上比例增
末代中文綜合卷 教師：格式要求少「可駕馭」
世界之最：台灣特有植物：愛玉
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奇妙大自然：水雉會「水上飄」?
時事懶人包：流感
放眼中國：露營熱
圖看議題：中國新能源車
議題close-up：口述影像導賞員 充當視障者眼睛
價值觀解碼：服務精神
放眼經濟：量化緊縮政策
照顧SEN生經驗豐 溥仁開班欠1人瀕殺校
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放眼經濟：量化緊縮政策
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