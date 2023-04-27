教育
常識天下 第281期

世界之最：台灣特有植物：愛玉

【明報專訊】在台灣夜市或路邊攤檔，常見售賣檸檬愛玉或愛玉冰。這種看似啫喱（又稱果凍）的食品，製作過程非常簡單，在水中搓揉植物「愛玉」的種子，即告完成！

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