中六生離港升學微減 四成北上比例增

英23%居次 台16%第三

當局2012年起每年蒐集中六畢業生升學資料，去年調查以10月為參照期，有4.1萬個2022年中六生受訪，93.7%繼續修讀全日制課程。其中12.4%選擇離港升學，內地仍是最熱門升學地點，佔比39%（見表），英國取代台灣排第二，兩者分別佔23.2%及16.6%；赴澳洲（8.8%）、加拿大（5.2%）、美國（2.2%）學生比例按年變化不大。

吳寶城表示，內地相關收生政策吸引學生升學，他們持較低分數便可入讀內地一流大學，學科及學校選擇多元，部分範疇如工程、工商管理具發展優勢，即使同學日後回港就業，亦有優勢加入內地背景公司。

調查顯示赴台灣的學生比例下降由2020年26.2%逐步降至去年16.6%。吳寶城分析，學生以往赴台原因之一是在港未能入讀資助大學，惟隨着學生人數減少，直接入讀或循副學位銜接的競爭減少。他又認為，新冠疫情下赴台考察及交流機會減少，大型宣傳展近年亦減少或轉為網上，學生接觸台灣大學資訊因而減少。