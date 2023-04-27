中六生離港升學微減 四成北上比例增

【明報專訊】教育局公布「2022年中六學生出路統計調查」，去年接受調查的41,222名中六畢業生，38,610名繼續讀全日制課程，其中12.4%離港升學，較2021年14.3%微跌。去年維持往內地升學佔比最高，達39％，且近年有上升趨勢。學友社學生輔導顧問吳寶城認為，近年內地升學政策方便學生，而海外升學者可能中六以前已舉家移民，故未反映在畢業生升學數據。
英23%居次 台16%第三
當局2012年起每年蒐集中六畢業生升學資料，去年調查以10月為參照期，有4.1萬個2022年中六生受訪，93.7%繼續修讀全日制課程。其中12.4%選擇離港升學，內地仍是最熱門升學地點，佔比39%（見表），英國取代台灣排第二，兩者分別佔23.2%及16.6%；赴澳洲（8.8%）、加拿大（5.2%）、美國（2.2%）學生比例按年變化不大。
吳寶城表示，內地相關收生政策吸引學生升學，他們持較低分數便可入讀內地一流大學，學科及學校選擇多元，部分範疇如工程、工商管理具發展優勢，即使同學日後回港就業，亦有優勢加入內地背景公司。
調查顯示赴台灣的學生比例下降由2020年26.2%逐步降至去年16.6%。吳寶城分析，學生以往赴台原因之一是在港未能入讀資助大學，惟隨着學生人數減少，直接入讀或循副學位銜接的競爭減少。他又認為，新冠疫情下赴台考察及交流機會減少，大型宣傳展近年亦減少或轉為網上，學生接觸台灣大學資訊因而減少。