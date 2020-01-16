照顧SEN生經驗豐 溥仁開班欠1人瀕殺校

指轉私校併校俱難 局方不近人情

溥仁小學通告表示，倘局方不接納校方申請，2026/27學年將停止獲政府資助，屆時就讀小五和小六的學生可考慮轉至同一辦學團體、位於九龍城校網的獻主會小學或獻主會聖馬善樂小學。

校長余詩慧昨向本報表示，教育局開出選項中，「轉私校」須交計劃書，經局方評審，且要短時間內籌幾百萬元，「好有難度」；而辦學團體共有3間小學，惟該校沒選「合併學校」，因局方要求今年8月31日或之前交合併計劃，「不能短時間做到，亦不代表會成功，有重重難關要過。最後唯有接受特別視學的挑戰」。余認為局方只給予短促時間，「不近人情」，對局方因該校今年欠1名小一生報讀就不派班，感「十分難過及不理解」。

課室地蓆玩具助幼小銜接

「小帳篷」助紓緩波動情緒

溥仁小學共有逾200名學生，今學年有一班小一、兩班小二，小三至小六各有3班。校方稱，該校約48%為SEN生，教師有照顧SEN生的豐富經驗。該校特殊教育需要統籌主任曾韻暉稱，校方在小一課室後方擺放地蓆和玩具，「似幼稚園佈局，小一生可分組玩耍，幫他們幼小銜接」；又設多元學習室，有小帳篷讓情緒波動的學生走進去，冷靜下來，或讓學生玩耍紓緩情緒，有讀寫障礙的學生可從遊戲中學習。

校董兼校友會主席彭少芳說，該校「受多種外圍因素掣肘」，包括近年生育率下跌、移民潮、新冠疫情，當區出現人口老化，嘆道學校卻要為社會情况「埋單」，認為教育局做法「不理性」，忽視該校58年歷史及一直為社區所作的貢獻。家教會主席葉太的兩名女兒正就讀該校，她欣賞教師多關愛學生，校方每日下午時段安排不同活動和講座，「想培育不是死讀書的學生」。

「獲派0班」的學校未知明年能否續辦小一，教育局稱，倘校方未交意見或局方不接納，在升小統一派位的電腦程序上不會處理相關學校選擇，學生其後的選擇會依次前移。