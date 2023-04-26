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2023年4月26日星期三
語文同樂 第639期
中文考材趨哲理分高下 教師稱有難度 讀台作家〈一竿冷〉 須悟文末豁達看生死
作文卷考百感交集聚餐 教師：情感單一難高分
時事中文：銀行危機
時事中文：舊日銀行風暴
視聽之娛：心理緝兇
人物例子庫：把生活的質素提高，今天活得比昨天高興、快樂，明天又要比今天高興、快樂，就此而已，這就是人生的意義，活下去的真諦。
投稿園地：餐館的老張
詞中物：一滴同時作為「比」和「興」的眼淚——讀周漢輝〈一滴淚〉
文字發酵
文字發酵參考答案
Talk of the town : AI in public services
Talk of the town : Hong Kong Smart City
Talk of the town Answers
Story : Me and my robot
Grammar : Idioms about "egg"
Grammar Answers
時事中文：銀行危機
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【明報專訊】歐美銀行業風雲色變，矽谷銀行倒閉後，
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中文考材趨哲理分高下 教師稱有難度 讀台作家〈一竿冷〉 須悟文末豁達看生死
作文卷考百感交集聚餐 教師：情感單一難高分
時事中文：銀行危機
時事中文：舊日銀行風暴
視聽之娛：心理緝兇
人物例子庫：把生活的質素提高，今天活得比昨天高興、快樂，明天又要比今天高興、快樂，就此而已，這就是人生的意義，活下去的真諦。
投稿園地：餐館的老張
詞中物：一滴同時作為「比」和「興」的眼淚——讀周漢輝〈一滴淚〉
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Talk of the town : AI in public services
Talk of the town : Hong Kong Smart City
Talk of the town Answers
Story : Me and my robot
Grammar : Idioms about "egg"
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中文考材趨哲理分高下 教師稱有難度 讀台作家〈一竿冷〉 須悟文末豁達看生死
作文卷考百感交集聚餐 教師：情感單一難高分
時事中文：舊日銀行風暴
視聽之娛：心理緝兇
人物例子庫：把生活的質素提高，今天活得比昨天高興、快樂，明天又要比今天高興、快樂，就此而已，這就是人生的意義，活下去的真諦。
投稿園地：餐館的老張
詞中物：一滴同時作為「比」和「興」的眼淚——讀周漢輝〈一滴淚〉
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