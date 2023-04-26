作文卷考百感交集聚餐 教師：情感單一難高分

香港神託會培敦中學資深中文科老師曹順祥表示，百感交集聚餐題目關鍵是「百感」，擔心考生寫畢業、生日會、派對及家庭聚餐，「這些一般聚餐可否達到百感交集？」他稱，所謂「百感」有甜酸苦辣、生離死別、七情六慾，文章至少呈現數種感受，認為若只以單一離別或不捨之情寫作，未扣連「百感」，難取高分，易離題。

有題目論模仿乏個性否

可引「雲巴」寫生活例子

就第二題要求考生就「原來我們忽略了不少日常生活中的美好」一句聯想，曹順祥稱，考生要反思何謂美好，舉例說，人性、事件的美好，或是人際交往的情懷，或從物件或禮物呈現的美好，甚或一兩句鼓勵的說話也可，但一定是正面，帶來好的結果，才為之生活中的美好。

廠商會中學中文科主任簡慧貞認為，經歷橫跨幾年的新冠疫情，料今屆考生對「百感交集的聚餐」有更多想法和感受。對於第三題問同意「模仿缺乏個性」與否，同校另一中文科主任何嘉泳說，考生可善用日常生活的例子，例如政府和立法會議員日前北上交流，探討將無人駕駛列車「雲巴」引入本港，「如帶來（香港）都是一種模仿，變成成功的運輸策略，所以我相信同學聰明的話，可循（題目例子）三方向做」。

有考生寫移民講親情

在石硤尾一個試場應考的陳同學（化名）稱，中文科閱讀和寫作兩卷，均較日前已完成的英文和數學科簡單。他在寫作卷選了「一次令我百感交集的聚餐」一題，關注近年移民潮，盼藉自己從內地移居香港就學的經歷，創作移民前與家人聚餐的故事，內文圍繞親情，「移民了，才感受到親情重要」。

同試場的李同學選答「忽略生活中的美好」一題，講述自己一直埋怨父親平日只顧做飯給他，甚少陪伴傾訴，惟一次留意到父親煮的所有菜式都是自己最愛，漸漸覺悟自己一直忽略了父親的愛。