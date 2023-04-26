中文考材趨哲理分高下 教師稱有難度 讀台作家〈一竿冷〉 須悟文末豁達看生死

山水為喻 講仁者智者精神

廠商會中學中文科主任簡慧貞指出，全卷較深一題要求解答〈一竿冷〉作者對生死的領悟，考生宜貫穿全文，包括文中山和水「對談」，理解山代表多情、包容，乃仁者風範，而代表智者的水則無情，例如水災等，並以山水看生死，能力較高的考生應明白重點在於文末的蓑衣戴笠老人，在山水沉默之間豁達看生死。

香港神託會培敦中學資深中文科老師曹順祥表示，兩篇白話文以〈一竿冷〉較艱深，文中引用柳宗元《江雪》一詩，考生須理解詩詞、文中引伸哲學體會、生死對照，相當不簡單。他稱，近年閱讀考材趨向哲理，若考白話文僅停留字面理解，難分7個等級高下。

卷中另一篇白話文〈我們去唱歌〉，考評局稱作者以樸實的筆觸描寫一個破落寂寞的村子，並對村子的人和物寄以無限同情和婉惜，指讀者須用心體會。綜觀陳和簡兩文，考評局稱「筆觸各異，一實一虛，前者感情細膩，後者思考深刻，也可以讓讀者感受和思考人生」。

文言考材表達法理情

教師：倘歷練少難理解

文言文考材為清代紀昀（紀曉嵐）《閱微草堂筆記•卷三》，曹順祥說該著作是作者對人生、社會、家國的考察結果，觸及生死、倫理、禍福、人情世態等，今次選取的文言故事表面是兩人對話，但從中帶出法理情概念。他稱，成人對法理情不會陌生，惟學生人生歷練較少，理解有相當難度。

曹順祥稱，較深一條的題目，引用葉公及孔子關於「父為子隱，子為父隱」的對話，思考親人犯法應否告發，孔子認為應要隱瞞，源自儒家思想重視人情及倫理，考生須理解此番對話，結合紀曉嵐文言文，即藉問官與御史對答，帶出曾共事的朋友竟要審問對方；曹順祥稱，考生須按題目所指就兩文對「法與情」的考量說明，認為不易透徹理解。

閱讀卷有三成分數屬甲部指定閱讀篇章，考問〈廉頗藺相如列傳〉和〈月下獨酌〉兩篇。廠商會中學另一中文科主任何嘉泳稱，有4分長題目考問完璧歸趙一事如何說明〈廉頗藺相如列傳〉一文「詳略得宜」，作答時最起碼要交代「完璧歸趙」的起承轉合，分別點出詳略之處，料考生要解釋「詳略得宜」目的是突顯人物性格特徵才可取高分。