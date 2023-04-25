教育
星笈中文 第094期

文言遷移：嚴刑峻法 信賞必罰——〈五蠹〉（下）

【明報專訊】2012年首屆文憑試中文科卷一課外文言考材，是〈五蠹〉的第7段，全段可分為三層次。「嚴刑峻法，信賞必罰」，是考材的主旨，也是韓非學說的主題。

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