嶺大設學生創業基金 步行籌款「注資」

基金下月可申 設顧問團指導

嶺大下學年將進駐M+大樓，設立名為「嶺大@西九」的新教學點。校長鄭國漢昨稱，步行籌款停辦數年，今年在西九文化區藝術公園復辦，別具意義，稱嶺大不但設創業基金籌集資金，更成立顧問團隊，為申請基金的隊伍提供創業指導及心得，校方亦有舉辦工作坊及連繫業界等，基金下月1日起接受申請。

財政司長陳茂波昨於活動致辭稱，在港創業有很大好處，學校、政府的創新及科技基金、數碼港或科學園都提供資金支持初創，又稱香港有蓬勃的私募基金和風險投資基金的生態，不同階段的初創企業籌集資金都相對容易。他又稱，在港創業面向的市場很大，「不止是730萬人，更包括大灣區8000多萬人；發展得好的話，整個內地、東南亞，甚至世界各地都是市場」，如要再擴大發展又或收穫成果後再接再厲，可在香港上市。

昨日的籌款參加者由西九文化區藝術公園大草坪出發，沿經西九文化區海濱環迴步行徑，全程約3公里。嶺大在大草坪舉辦嘉年華會，有音樂表演、工作坊、遊戲及教與學攤位。