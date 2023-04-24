校董選出、支持改組 陳德霖任中大校董副主席

陳德霖本身亦為「檢討大學校董會規模及成員組織專責小組」主席，上周就改組事宜交報告。他當時稱，校董會是學校最高管治機構，負責決定資源和編制，要有適當制衡，故校外者需遠多於校內管理層。他獲委任的中大校董會副主席，根據現時《香港中文大學規程》，該職位由校董會從其校董中選出，小組建議日後主席及副主席均由校監（即特首）委任。

兼任「檢討小組」主席 查逸超：期待合作

中大校長段崇智稱，陳德霖是中大傑出校友，一直非常支持及投入大學發展的工作，期待繼續緊密合作，帶領中大在鑽禧里程更上一層樓。陳德霖表示，很高興能為母校服務，感謝校董會信任和支持，並衷心期盼能與主席和各位校董會成員同心協力，推動中大蓬勃發展。

陳德霖曾領導多個大型金融機構，於2009年至2019年出任香港金融管理局總裁，其間擔任20國集團（G20）設立的國際金融穩定理事會成員，並曾出任該理事會的監管合作常設委員會主席。此外，他曾任渣打銀行亞洲區副主席、特首辦主任。他亦曾獲城大、嶺大及樹仁大學分別於2020年、2021年及2022年頒授榮譽工商管理學博士。