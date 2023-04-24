教育
常識學堂 第272期

新聞解碼：製魚肉條花工夫

【明報專訊】《香港澳門米芝蓮指南2023》「必比登推介」有以魚肉魚皮製成小食而聞名的食店，其招牌「炸魚無薯條」是薯條外表的魚肉條，其實製作魚類食物很花工夫的呢！

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