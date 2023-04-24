教育
智學公民 第058期

公民點對點：銀髮就業 難題多多

【明報專訊】香港為全球最長壽的地區之一，正面對人口老化、整體勞動人口減少的挑戰。在各界為提高本港勞動力、鼓勵長者重新就業的同時，長者或對投入職場有不同疑慮。

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