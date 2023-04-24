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教育
2023年4月24日星期一
智學公民 第058期
校董選出、支持改組 陳德霖任中大校董副主席
嶺大設學生創業基金 步行籌款「注資」
交方案避殺校限期過 教局未答涉多少校
中學首辦「協夢社」 教師陪學生尋目標
公民點對點：高齡司機體檢檢討 10年無果
公民點對點：銀髮就業 難題多多
議題解碼：網絡時代 改變了什麼？
快問快答：規管眾籌活動
英譯概念：Retirement protection
焦點新聞
我的興趣：爵士風琴
我的興趣：天生我才隨心奏
新聞解碼：製魚肉條花工夫
偵探M.A.D. 緊張到肚痛
公民點對點：銀髮就業 難題多多
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【明報專訊】香港為全球最長壽的地區之一，正面對人口老化、整體勞動人口減少的挑戰。在各界為提高本港勞動力、鼓勵長者重新就業的同時，長者或對投入職場有不同疑慮。
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