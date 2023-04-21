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智叻中文Smarties' 第527期

語文小錦囊：英雄詩詞

【明報專訊】古代英雄人物英勇善戰的姿態，獲不少詩人敬仰。宋代著名詩人蘇軾，曾遊覽黃州赤壁磯，並創作宋詞《念奴嬌·赤壁懷古》，懷念三國時期「赤壁之戰」中周瑜等英雄人物的英姿。

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