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智叻中文Smarties' 第527期

時事中文：茶粿多滋味

【明報專訊】在大澳、新界圍村，都會找到小吃茶粿的蹤影，圓圓的茶粿外皮煙韌，有鹹有甜，而且色彩繽紛，十分吸引呢！不過我們也要注意「少吃多滋味，多吃壞肚皮」啊！

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