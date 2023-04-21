教育
語文同樂 第638期

潮看文史：賞（soeng2）花（faa1）

【明報專訊】許因終可重露芳容，今個春天花海報道遍地，高官更充當哎吔才子佳人，頗有強化刻板印象的喜感——古人賞花，你道只是撲蝶搖扇？

上 / 下一篇新聞