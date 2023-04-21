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教育
2023年4月21日星期五
語文同樂 第638期
公民科考察首團 教局：有學生「崇敬國家進步」
DSE筆試今開考 考評局勉考生積極樂觀
閱讀篇章：論證合理 結構嚴謹
閱讀篇章：〈論吃飯〉——朱自清
閱讀篇章
參考答案
字遊打卡：帶着香港去旅行——舒巷城的美國遊
潮看文史：賞（soeng2）花（faa1）
時事中文：茶粿多滋味
考考你答案
字學中文：英雄傳說
語文小錦囊：英雄詩詞
機智小孩：考起孔子——爭論太陽遠近的兩小孩
潮看文史：賞（soeng2）花（faa1）
【明報專訊】許因終可重露芳容，今個春天花海報道遍地，高官更充當哎吔才子佳人，頗有強化刻板印象的喜感——古人賞花，你道只是撲蝶搖扇？
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公民科考察首團 教局：有學生「崇敬國家進步」
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閱讀篇章：〈論吃飯〉——朱自清
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考考你答案
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