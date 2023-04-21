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語文同樂 第638期

字遊打卡：帶着香港去旅行——舒巷城的美國遊

【明報專訊】「我有這樣的習慣：首先弄明方向，按圖索驥，或為了簡便，出門之前先自在白紙上畫個簡化的街道圖，標上幾個『今天』要去逛逛的三角或圓圈的『重點』，加上路在口邊，便不會迷途了。」

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