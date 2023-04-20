教育
常識天下 第280期

猜猜我是誰：圍棋天才 申真諝

【明報專訊】下圍棋講求智慧、謀略，被韓國棋壇譽為「棋神派來的天才職業棋士」申真諝（粵音須）年僅23歲，在棋壇卻享負盛名，綽號「申工智能」，意指他頭腦聰明，堪比人工智能！

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