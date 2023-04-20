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教育
2023年4月20日星期四
常識天下 第280期
遊車河啟發動畫創作 浸大生證AI不能取代
初中宗教科擬加強倫理融合 辨媒體、判真偽
世界之最：世界閱讀日
世界之最：學海無涯
新聞有常識：口罩掩笑顏？
猜猜我是誰：圍棋天才 申真諝
時事懶人包：能源標籤
影視看文化：韓式真人騷爆紅的啟示
解讀關鍵詞：鄉村振興
知識寶庫：粵劇傳承文化 助建身分認同
大開眼界：全國人大常委會
價值觀解碼：接納
放眼經濟：港鐵票價可加可減機制
世界之最：學海無涯
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【明報專訊】香港青少年需要由小一至中六接受12年免費教育，因此本港的識字率達95%以上。不過所謂「學海無涯」，即使經常閱讀，仍有我們不知道的閱讀冷知識。
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遊車河啟發動畫創作 浸大生證AI不能取代
初中宗教科擬加強倫理融合 辨媒體、判真偽
世界之最：世界閱讀日
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解讀關鍵詞：鄉村振興
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