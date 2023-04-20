教育
常識天下 第280期

世界之最：學海無涯

【明報專訊】香港青少年需要由小一至中六接受12年免費教育，因此本港的識字率達95%以上。不過所謂「學海無涯」，即使經常閱讀，仍有我們不知道的閱讀冷知識。

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