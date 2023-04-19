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2023年4月19日星期三
Smarties' Power English 第374期
課本加價2.7％ 加幅超過去兩學年 教局：出版社已克制 校長：基層家長壓力增
DSE筆試周五開考 考場防疫要求降
生活關鍵詞：幻想旅遊
生活關鍵詞：古今中外 虛擬遊記
人物例子庫：“我希望你們永遠都會記得我，因為每一晚你們給我的掌聲歡呼聲，我永遠都會記住。
視聽之娛：《燈火闌珊》——霓虹熄了世界漸冷清\紅着淚眼在記起
詞中物：將生活變成藝術——《一人傍晚藝術館》
字煮文化：胡椒煮雞汁
Talk of the town : Flower appreciation
Talk of the town : Appreciate the beauty of flowers in Hong Kong
Talk of the town Answers
Comic : Waste reduction
Game
Game Answers
Game Answers
【明報專訊】■Game 1
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課本加價2.7％ 加幅超過去兩學年 教局：出版社已克制 校長：基層家長壓力增
DSE筆試周五開考 考場防疫要求降
生活關鍵詞：幻想旅遊
生活關鍵詞：古今中外 虛擬遊記
人物例子庫：“我希望你們永遠都會記得我，因為每一晚你們給我的掌聲歡呼聲，我永遠都會記住。
視聽之娛：《燈火闌珊》——霓虹熄了世界漸冷清\紅着淚眼在記起
詞中物：將生活變成藝術——《一人傍晚藝術館》
字煮文化：胡椒煮雞汁
Talk of the town : Flower appreciation
Talk of the town : Appreciate the beauty of flowers in Hong Kong
Talk of the town Answers
Comic : Waste reduction
Game
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課本加價2.7％ 加幅超過去兩學年 教局：出版社已克制 校長：基層家長壓力增
DSE筆試周五開考 考場防疫要求降
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生活關鍵詞：古今中外 虛擬遊記
人物例子庫：“我希望你們永遠都會記得我，因為每一晚你們給我的掌聲歡呼聲，我永遠都會記住。
視聽之娛：《燈火闌珊》——霓虹熄了世界漸冷清\紅着淚眼在記起
詞中物：將生活變成藝術——《一人傍晚藝術館》
字煮文化：胡椒煮雞汁
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