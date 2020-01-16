DSE筆試周五開考 考場防疫要求降

位於柴灣的中華傳道會劉永生中學是中學文憑試4科核心科目的試場學校，校方已就開考做好準備。該校校長梅志業說降低了考生進入試場的防疫要求，旨在讓學生知道本港已全面復常，認為過多要求會讓考生感到不適應，或會影響考試表現。

座位距離縮 學校保留防疫屏風

至於考評局去年要求每名考生座位之間須相距1.8米，今年則縮減至1.5米，該校今年毋須再加開地下小禮堂分流考生應考，一樓大禮堂可容納101名考生。校方仍保留自製的防疫屏風，考生有需要時可向在場監考員示意，轉到禮堂後方設屏風的座位考試。

考生仍須遵守多項防疫措施（見表），如往年一樣，該校安排考生入試場地方前，在雨天操場保持社交距離排隊，在檢查站前逐一暫時除下口罩，讓透明屏障後的監考人員核對身分。監考人員在完成檢查後會在准考證上蓋印，考生離開前要再消毒雙手。考試及休息時間仍須全程戴口罩。

末代通識科 考生憂失手需考公民科

今屆中學文憑試將會是通識科的「末代考試」，明年起由公民與社會發展科取代。該校昨為考生備戰，拆解歷年試題及教授答題技巧。該校學生譚同學表示，會以平常心面對考試，認為「平常心才會考得好」。被問及對於明年通識科不設補考會否感到緊張，他說有少許擔心，萬一通識科考試失手，來年要應考公民科，不如通識分7個等級的成績，將少了一科替自己加分。他認為通識科及公民科本質上分別不大，取消通識科反而讓某些同學壓力減少，因公民科只有及格與否。另一學生鄭同學則相信自己不會失手，故不感緊張，她說曾看過公民科的課本，而通識科都有提及關於中國歷史等課題，認為兩者沒有太大分別。